Droga pagata ma non consegnata, botte e paura nel piazzale dell’Hotel House

PORTO RECANATI - Paga la droga, ma l’acquisto non gli viene consegnato. La lite degenera e volano pugni all’Hotel House. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando un pakistano ed un tunisino hanno cominciato a darsele di santa ragione nella zona del palazzone multietnico. Erano in uno dei piazzali laterali e la scena non è passata inosservata. Dalle parole i due sono passati ben presto alle mani. Alcuni residenti, infatti, hanno provato a dividere i due individui che si stavano picchiando mentre qualcuno, nel frattempo, ha allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di viale Europa. Quando sono arrivati, i militari dell’Arma hanno bloccato i due extracomunitari, che alla fine sono stati portati in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Uno dei due, in seguito alla violenta lite, ha riportato ferite al volto. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, sulla base delle testimonianze acquisite, l’episodio sarebbe riconducibile ad una lite legata a motivi di spaccio. Uno dei due uomini, infatti, avrebbe tentato di rientrare in possesso del denaro ceduto per l’acquisto di droga: sostanza che non gli sarebbe stata consegnata. Da qui il parapiglia, che ha creato momenti di tensione davanti all’Hotel House. Le indagini per chiarire i contorni della vicenda sono in corso e la posizione dei due stranieri è al vaglio dei militari dell’Arma. © RIPRODUZIONE RISERVATA