Precipita dalla finestra del quarto piano, choc in un palazzo. Grave donna di 32 anni

MACERATA - Precipita dalla finestra del quarto piano e finisce nel cortile del palazzo: da ieri una giovane maceratese di 32 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, attorno alle ore 16,30, in via Prezzolini, nel quartiere di Collevario. Subito sono scattati i soccorsi, allertati dai residenti del palazzo: sul posto sono arrivati gli uomini del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Volante e della polizia scientifica. Gli operatori sanitari hanno cercato di stabilizzare le condizioni della giovane, che pur essendo cosciente era apparsa subito grave, al punto da chiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale regionale. Naturalmente con i soccorsi sono scattati gli accertamenti per stabilire dinamica e cause dell’episodio. Sulle scale sono state trovate delle borse che apparterrebbero alla giovane donna.

