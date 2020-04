PETRIOLO - Una pattuglia dei carabinieri di Mogliano ha contravvenzionato un settantasettenne di Macerata, controllato a Petriolo alla guida della sua auto, che ha dichiarato di trovarsi in zona per comprare la porchetta. I militari dell'Arma hanno effettuato controlli in tutto il territorio provinciale legati al rispetto delle regole anti-contagio. © RIPRODUZIONE RISERVATA