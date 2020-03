Sorpresi a consumare cocaina nel bar chiuso per il Covid, finiscono nei guai gestore e convivente

CORRIDONIA - Il bar era regolarmente chiuso ai clienti, tavoli vuoti e le luci spente. Eppure in quell’attività i carabinieri di Corridonia, guidati dal luogotenente Giammario Aringoli, hanno notato un po’ di movimento. E, una volta entrati, hanno scoperto il gestore e la sua convivente nel ripostiglio. Ma a far scattare la denuncia non è stato solo il mancato rispetto delle disposizioni dei vari decreti di emergenza. Bensì il fatto, ancora più grave, che i due stessero consumando cocaina. Droga trovata pronta ad essere sniffata, più altra rinvenuta all’interno del bar. Questo, in breve, quanto accaduto nella tarda serata dell’altro ieri a Corridonia. Un’operazione scattata nell’ambito dei servizi connessi all’emergenza sanitaria in corso. Disposta la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni in attesa delle ulteriori sanzioni che verranno comminate dalla prefettura di Macerata su segnalazione dei carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA