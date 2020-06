È morto Pietro Micucci, pescatore e armatore. Lutto nella marineria civitanovese

CIVITANOVA - Pescatore, armatore e poi anche Cavaliere del lavoro. Pietro Micucci è uno di quei personaggi che hanno contribuito a fare la storia della città. Si è spento l’altro ieri sera all’età di 87 anni nella clinica Villa dei Pini dove era ricoverato da qualche tempo. Chiaramente in lutto tutta la marineria. Micucci è uno dei cognomi più frequenti a Civitanova, ancora di più se si limita il campo al settore della pesca. Qui quella dei Micucci è una vera e propria dinastia e il nome compare anche sulla fiancata di diversi pescherecci. Inutile dire che Pietro era molto conosciuto in città. Come pure il fratello minore, Galliano, personaggio politico di spicco, già consigliere comunale, vice sindaco e consigliere regionale. È uno dei fondatori della coopertiva 13 Maggio. Quella della politica è una strada intrapresa anche dal nipote di Pietro, figlio di Galliano, Francesco Micucci. È stato consigliere comunale, assessore all’urbanistica ed attualmente è consigliere regionale eletto nel Pd. Proprio dal circolo cittadino del partito è arrivato il primo messaggio di cordoglio dal mondo politico. Condoglianze portate dal segretario Guido Frinconi. Pietro Micucci lascia la moglie Anna Burini, i figli Giovanna, Giuseppina e Giuseppe e gli amatissimi nipoti Francesco, Roberta, Stefania, marco e Sofia. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di Cristo Re. © RIPRODUZIONE RISERVATA