Lorena, dipendente dell'Università di Camerino, muore otto giorni dopo l’incidente choc

CAMERINO - Non ce l’ha fatta Lorena Simoni, dipendente Unicam di 59 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 25 febbraio mentre andava al lavoro. Il suo cuore ha smesso di battere nella tarda serata di mercoledì all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove era stata trasferita qualche ora dopo lo schianto, avvenuto in via Aldo Moro a Camerino. La donna, al volante della sua auto, si è scontrata contro la Skoda Octavia condotta da un 82enne di Camerino, anche lui ricoverato a Torrette. I due mezzi intorno alle 8 del mattino, hanno impattato frontalmente. Ultimo aggiornamento: 07:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA