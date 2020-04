Sorpresi a bordo di un’auto rubata, due stranieri fermati vicino all'Hotel House

PORTO RECANATI - Peugeot 307 rubata sotto casa di una donna, i carabinieri poche ore dopo fermano un ventiseienne nigeriano ed un ventiquattrenne gambiano che giravano a bordo del veicolo nei pressi dell’Hotel House. Erano entrambi irregolari, senza documenti, e, nella mattinata di ieri, sono stati denunciati per ricettazione in concorso dai carabinieri della stazione di Porto Recanati. Sanzionati anche per aver violato le norme imposte dal decreto legge per il contenimento del contagio da Covid-19. L’allarme era scattato nel pomeriggio dell’altro ieri, dopo la denuncia di una portorecanatese che era stata derubata della sua auto nella notte, a Scossicci. Nell’ambito dello stesso servizio, mentre erano in corso le ricerche della macchina rubata, è stato rintracciato un ventenne di Loreto che, noncurante del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti, girava indisturbato in via Salvo d’Acquisto. Ulteriori controlli sul litorale hanno consentito ai militari del Norm di denunciare per ricettazione anche un quarantaduenne tunisino, trovato in possesso di due portafogli con documenti, alcune carte di debito e fidelity card, due paia di occhiali, un borsello ed altri piccoli oggetti, risultati rubati nei giorni scorsi a bordo di diverse autovetture sul lungomare nord e a Fontespina, a Civitanova. © RIPRODUZIONE RISERVATA