Si ribalta con l'auto e finisce contro tre macchine in sosta vicino al centro, conducente ferito

CIVITANOVA – Perde il controllo dell'auto e si ribalta, finendo contro tre macchine che si trovavano parcheggiate lungo la strada. L'incidente è avvenuto poco prima delle 2.30 dell'altra notte in via Regina Elena, poco dopo l'uscita dal sottopasso. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia stradale, un giovane al volante di una Dacia Duster ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Verde. Nulla di grave, fortunatamente, per il conducente, rimasto lievemente ferito. © RIPRODUZIONE RISERVATA