Doppio blitz antidroga della Finanza: due arresti, sequestrati hashish ed eroina

CIVITANOVA - Prosegue incessante l’attività della Guardia di finanza finalizzata alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. I finanzieri di Civitanova hanno individuato un appartamento della città, abitazione e laboratorio di un trentacinquenne del posto – titolare di impresa – ritenuto base di stoccaggio di sostanze stupefacenti. Attraverso le conseguenti perquisizioni, locali e personali, eseguite con l’ausilio dell’unità cinofila della Compagnia, i finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 124 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 1.130 euro di denaro contante, in banconote di tagli diversi, ritenuti provento dell’attività illecita, nonché 16 involucri di cellophane riportanti loghi e nomi riferibili a diverse varietà/qualità di hashish con evidenti tracce dello stupefacente, tali da far presumere una ben più vasta attività di spaccio.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio e, su disposizione del Pm di turno, sottoposto agli arresti domiciliari.

In una distinta operazione i finanzieri della tenenza di Porto Recanati hanno notato, nei pressi dell’Hotel House, un pakistano, riconosciuto dai militari in quanto già in passato era stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti, il quale, alla vista dei militari, cercava di dileguarsi all’interno del palazzone. Fermato e sottoposto a controllo, sono state rinvenute addosso a lui nove dosi di eroina, dal peso complessivo di circa 4 grammi, pronte per essere spacciate. Il pakistano, peraltro, risultato gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato tratto in arrestoin attesa del giudizio direttissimo, previsto per questa mattina.

