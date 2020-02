Due Comuni vogliono passare con la provincia di Ancona: ora si è costituito un comitato ad hoc

APIRO - I sindaci Ubaldo Scuppa di Apiro e Sara Simoncini di Poggio San Vicino dalle parole passano ai fatti per respingere il passaggio all’Area Vasta 3 di Macerata, considerato dagli stessi «un provvedimento assurdo ed insensato, adottato senza aver avuto la minima esigenza di ascoltare le amministrazioni interessate». Dunque si lavora per cambiare provincia e si tengono “calde” altre iniziative. E’ stato costituito un comitato tecnico di dieci persone (cinque di ogni comune) per valutare le azioni da intraprendere. La strada è lunga, ci vorranno circa due anni. Parliamo complessivamente di circa 2.450 abitanti, di cui 2.200 residenti ad Apiro e 250 a Poggio San Vicino. Il primo passo da fare è il referendum cittadino. © RIPRODUZIONE RISERVATA