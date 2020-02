Alcol e droga, ritirate 45 patenti. In 2 fuggono all’alt della polizia. Allarme sballo della movida

MACERATA - Strage di patenti, 45 ritirate per guida in stato di ebbrezza dalla polizia stradale. Un automobilista guidava sotto effetto di cocaina, un altro era positivo alla cocaina e alla cannabis. Due, infine, sono scappati senza fermarsi all’alt, mettendo in pericolo gli agenti al posto di blocco: hanno le ore contate, la polizia è al lavoro per identificarli. Proseguono, su tutto il territorio della provincia di Macerata, i controlli da parte della polizia per contrastare l’allarmante fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droga. Crescono, purtroppo, a livello nazionale le vittime della strada e la risposta al problema da parte della polizia è un inasprimento dei controlli nelle zone della movida. I servizi notturni nel maceratese, coordinati dal questore di Macerata, Antonio Pignataro, sono stati effettuati nella notte tra sabato e domenica e diretti dal dirigente della Sezione della polizia stradale di Macerata, Tommaso Vecchio, con la collaborazione del medico superiore, il dottor Fabio Frascarelli, dei suoi collaboratori e del personale della questura di Macerata. In azione sulle strade più trafficate, dalla costa all’entroterra, tra Macerata, Civitanova e Porto Recanati, due pattuglie della polstrada di Macerata, personale della Squadra di polizia giudiziaria sezionale e due pattuglie del distaccamento delle polizia stradale di Camerino. © RIPRODUZIONE RISERVATA