TOLENTINO Chiusa l’inchiesta sul villaggio dei container di via Colombo a Tolentino. Indagato per abuso d’ufficio l’ex sindaco Giuseppe Pezzanesi. Secondo l’accusa avrebbe ospitato nei moduli allestiti per l’emergenza post sisma alcune persone che non ne avevano diritto. «Ho fiducia piena nella magistratura che dovrà esaminare i nostri atti difensivi», il commento dell’ex primo cittadino dopo l’avviso di garanzia.

I fatti

L’indagine della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, guidata dal maggiore Giulia Maggi, è partita il 12 gennaio dello scorso anno, quando i militari sono intervenuti al villaggio dei container dove erano state segnalate possibili tensioni tra la vigilanza e alcuni cittadini stranieri ospiti della struttura, che erano stati invitati dall’amministrazione Sclavi a lasciare i moduli. Le iniziative di carattere informativo condotte dal Norm hanno quindi permesso di accertare che i giovani stranieri erano tutti dipendenti di un’azienda del posto e che gli stessi erano stati autorizzati ad alloggiare nei container in forza di un accordo di natura economica tra Comune e azienda. Un fatto che ha portato a una serie di approfondimenti investigativi da cui è emerso che dal 2017 al 2022, secondo l’accusa, vi erano state assegnazioni a numerose persone, ammesse a fruire dei servizi della struttura senza il titolo previsto dalla norma. Nel novembre del 2022 emerge, infatti, che il dipartimento della Protezione civile avrebbe provveduto alla liquidazione dei costi sostenuti dall’amministrazione comunale per i soli terremotati, per cui quanto speso per i non aventi titolo, sarebbe dovuto essere imputato al bilancio comunale. È stato quindi accertato dai carabinieri che, per le assegnazioni ai soggetti non terremotati, non erano state stilate graduatorie di merito né seguite procedure formali.

I documenti

Al termine di una approfondita analisi della documentazione acquisita e posta al vaglio dell’autorità giudiziaria, la Procura di Macerata ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e informazione di garanzia nei confronti del sindaco in carica all’epoca, Giuseppe Pezzanesi, per il reato di abuso di ufficio. Secondo l’accusa, nell’esercizio delle proprie funzioni, senza alcun atto dispositivo approvato, aveva consentito, dal 2017 al 2022, l’accesso e la permanenza nell’area container a persone diverse e quindi non aventi titolo, causando un danno economico alla pubblica amministrazione stimato in 902.840 euro, dei quali 134mila circa per le spese del vitto, imputate, senza delibera di giunta o atto di indirizzo, al capitolo di bilancio riservato alle politiche di agevolazione della casa ed emergenza sociale. All’indagato si contesta pure l’accesso all’area di 14 dipendenti di un’azienda locale, nessuno dei quali avente titolo alla concessione del beneficio, con un danno per la pubblica amministrazione stimato in 47.518 euro.

La posizione

«Ho appreso con sorpresa seppur in serenità questa comunicazione - commenta Pezzanesi -, per il semplice fatto che sono orgoglioso di aver affrontato con i miei colleghi amministratori, con i consiglieri, con i responsabili di settore e con il direttore generale del Comune situazioni difficilissime dopo il sisma. Situazioni affrontate con i giusti criteri e nel rispetto delle normative vigenti. Tutto ciò che abbiamo svolto in tal senso, era comunque a conoscenza della Protezione civile nazionale che a suo tempo aveva condiviso con noi tutti processi necessari, autorizzandoci, per la costruzione dell’area emergenziale in via Colombo. Ho dato incarico al mio avvocato Olindo Dionisi di provvedere a tutte le fasi propedeutiche al reperimento dei documenti componenti il fascicolo di questa indagine, dopodiché faremo quanto di nostra spettanza per dimostrare la correttezza del nostro operato. Sono orgoglioso di aver svolto, nel rispetto delle normative vigenti, il mio incarico di sindaco a supporto dei bisognosi e dei più deboli che non ce l’avrebbero mai fatta a superare la tragedia post sisma e ho fiducia piena nella magistratura che dovrà esaminare i nostri atti difensivi».