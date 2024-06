MACERATA La stagione lirica che fa da traino a prenotazioni nelle strutture ricettive che quest’anno giungono con largo anticipo e fanno prefigurare un pienone tra luglio e agosto in città mentre sulla costa i turisti hanno già bloccato gli hotel per il mese di agosto mentre su luglio prenotazioni sono frenate dal meteo incerto che sta caratterizzando queste giornate.

La situazione

Nel complesso si prospetta comunque un’estate 2024 molto positiva per gli albergatori, con flussi turistici in prevalenza provenienti dal Nord Italia e, per quanto riguarda gli stranieri, dal Nord Europa. «I weekend e le date dei concerti sono tutti pieni, ad iniziare da Musicultura della prossima settimana per continuare con Sferisterio Live -afferma Aldo Zeppilli, titolare de Le Dimore del Centrale ed I Mecenati (ex Arena) che aprirà nell’ultima settimana di giugno -. Chi prenota con largo anticipo sono soprattutto gruppi da fuori regione e poi arrivano anche gli stranieri. Questo avviene anche tramite agenzie turistiche che portano turisti in occasione della stagione lirica e di Sferisterio Live. L’obiettivo deve essere adesso quello di allungare la loro permanenza in città per più giorni per allargare la visita anche ai paesi vicini e su questo ci dovrebbe essere un’azione comune di tutti i soggetti per creare queste opportunità di rimanere sul territorio e non venire unicamente per la serata dell’opera lirica». Zeppilli indica anche nella collaborazione costante con il nuovo vertice del Mof una chiave di questo rinnovato successo di presenze. «Il direttore Paolo Gavazzeni - prosegue - ci ha coinvolto. Abbiamo fatto diverse riunioni con gli operatori della ricettività, quando questo accade si crea una collaborazione proficua che può portare solo vantaggi alla città. Io credo che questa sia la strada giusta per fare ancora meglio e dare a Macerata quella dimensione turistica che, grazie alla lirica ed agli altri eventi, può farla crescere». Che la situazione si prospetti rosea per gli albergatori del capoluogo lo confermano anche dall’Hotel Lauri, tra le dimore storiche del centro. «Il quadro che si sta prospettando per l’estate è molto positivo - dice Arianna Scheggia - perché posso segnalare il ritorno a Macerata di gruppi dall’estero che prenotano già adesso per fine luglio, come dei francesi che saranno qui da noi per una settimana, poi anche persone singole che soggiorneranno due-tre giorni per seguire il programma della lirica che, dopo la non esaltante sperimentazione, è tornato all’antico: questo consente agli amanti del bel canto di seguire nel fine settimane le tre opere e quindi di fermarsi in città. Tra gli stranieri spiccano i francesi, belgi e tedeschi, le prenotazioni sono giunte con largo anticipo, possiamo programmare meglio il nostro lavoro». Sulla costa invece la stagione stenta a decollare causa il meteo incerto di queste giornate, anche se sul lungo periodo le aspettative restano incoraggianti. «Su agosto ci sono arrivate moltissime prenotazioni e sta andando molto bene - afferma Luca Giustozzi, presidente di Federalberghi e imprenditore con il Cosmopolitan a Civitanova - mentre su luglio ci aspettavamo qualcosa di più, nel senso che sono giunte diverse richieste di informazioni ma poi le prenotazioni non sono tantissime. Il target? Italiani, gruppi o famiglie, da Lombardia, Veneto, Puglia, Lazio e Umbria, poi qualche presenza pure di stranieri. I grandi eventi che ci sono in provincia, la stagione lirica allo Sferisterio su tutti, creano movimento ed hanno una ricaduta positiva di arrivi anche da noi. Se guardo allo scorso anno siamo sugli stessi livelli, anche se finora questo meteo così ballerino non aiuta a predisporre il turista a pianificare la vacanza».