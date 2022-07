Colline del Maceratese roventi: doppio incendio, bruciati ettari di campi. Elicottero in azione

MUCCIA - È ancora allarme incendi. Oggi pomeriggio due roghi nel giro di un paio d’ore, con il fronte delle fiamme che ha svariato dall’entroterra alla zona collinare. Il primo episodio ha riguardato la parte sovrastante la frazione Maddalena di Muccia, nel territorio a confine tra Muccia e Pievetorina. In questo caso sono stati interessati dalle fiamme diversi ettari di territorio, tra campi coltivati e sterpaglie adiacenti ad un bosco. Sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco ed è stato necessario anche l'utilizzo dell'elicottero per avere ragione delle lingue di fuoco. Un secondo incendio, di dimensioni più ridotte, ha riguardato un’altra area di campi e sterpaglie, in contrada Bagnolo a Recanati.