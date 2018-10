Movida e cocaina a Mogliano patteggiano in due a 23 mesi La droga "servita" al bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - Patteggiamento a 1 anno e 11 mesi, con pena sospesa e una multa di 3mila per una giovane coppia Mogliano, Giorgio Carboni di 24 anni gestore di un bar e la compagna Monica Contigiani di 25, arrestati per spaccio. Riconosciuta dunque la tesi avanzata dalla difesa - sostenuta dagli avvocati Esildo Candria e Romano Nardi - rispetto alla lieve entità, come previsto dal 5 comma dell’articolo 73 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. I due erano accusati di ravvivare la movida del paese con cocaina e altre sostanze da servire insieme a cocktail e drink nelle serate di musica proposte nel locale.