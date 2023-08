MACERATA Un artista materico capace di scavare con coraggio e decisione in profondità, usando ogni supporto, dalla tela, al legno, al cemento, alla plastica, alla carta, ed ogni tecnica, fino al fuoco, intento a sciogliere la cera da trasformare in luce bianca. Macerata perde un artista di qualità e di estrema generosità come William “Vivì” Medori che si è spento all’età di 78 anni. Medori poteva definirsi un autentico artista contemporaneo, perché i suoi lavori sono svincolati dal tempo e sarà proprio il tempo stesso a riconoscerli e a considerarli per sempre come delle vere e proprie opere d’arte. «Spirito libero, artista vulcanico sempre attivo, instancabile sperimentatore di materiali e idee - lo ricorda così il consigliere comunale David Miliozzi -, amico speciale, maestro di vitalità ed eterna giovinezza. Ha collaborato recentemente all’opera Marche d’Autore ma è stato soprattutto un artista rappresentativo capace di una vitalità e curiosità unica che lo ha caratterizzato nelle sue opere. Aveva un carattere forte, Silvio Craia è stato il suo mentore e maestro e proprio tramite lui io ho avuto la fortuna di conoscerlo. Medori è stato un grande sperimentatore di materiali nell’arte». William Medori era il fratello di Douglas storico gioielliere di piazza Cesare Battisti scomparso due anni fa. Toccante anche il ricordo del consigliere provinciale Andrea Mozzoni. «Il grande artista e amico William Vivì Medori ci ha preceduto –ha scritto su Facebook -. Sono davvero scosso e commosso non solo per la perdita di un artista che altri meglio di me sapranno descrivere e ricordare. Perché con “Vivì” perdo una persona che mi ha davvero dato tanto amore e amicizia a prescindere, grazie alla sua infinita generosità. Maceratese doc, se ne va una colonna culturale e sociale della città». I funerali di Medori si terranno stamattina alle 10 nella chiesa di Santa Madre di Dio.