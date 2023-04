MACERATA - Si è spento all’età di 87 anni Pietro Giustozzi, maceratese molto conosciuto per le molteplici attività che ne hanno caratterizzato la vita. Persona attivissima nel campo lavorativo professionale, sin da ragazzino nella storica bottega di barbiere di via Francesco Crispi dove il padre gli trasmise il mestiere e successivamente negli anni Settanta e Ottanta protagonista, assieme ai soci Umberto Marchiori e Giancarlo Marincioni, della creazione del “Salone Tris” in Piaggia della Torre, divenuto rapidamente il salone di parrucchieria di riferimento non solo del capoluogo ma dell’intera provincia.



Pietro Giustozzi nella sua vita si è impegnato molto anche nel sociale ed ha ricoperto diversi incarichi pure nell’associazione artigiani della Cna, essendo stato tra i protagonisti della crescita della confederazione in provincia, all’interno della quale ha ricoperto per più mandati il ruolo di presidente di Cna Macerata e successivamente anche di responsabile del settore pensionati dell’associazione. In precedenza aveva dato vita alla Caam (Centro artistico acconciatori maschili) con sede in vicolo Costa a Macerata, sezione affiliata all’accademia nazionale Anam con la quale aveva creato una scuola per barbieri e parrucchieri provenienti da tutta la regione al fine di migliorare le conoscenze e lo status della categoria, organizzando al tempo stesso per oltre un decennio a cavallo tra gli anni Settanta ed Ottanta una manifestazione nazionale annuale che si svolgeva all’ex palasport Edera di via dei Velini che convogliava centinaia di parrucchieri e barbiere da ogni zona d’Italia in gara a Macerata.

La passione per lo sport

Non da meno la sua passione per lo sport che si è tradotta in gioventù nelle file del Hockey Macerata su prato già Circolo goliardico maceratese nelle cui fila ha militato disputando campionati nazionali e poi l’iscrizione al circolo damistico cittadino di cui è stato un alfiere vincendo diversi titoli di campione regionale di dama ed affermandosi anche in gare di livello nazionale. Tifoso della Maceratese sin dagli anni Cinquanta ha seguito sino a qualche anno fa le partite della squadra biancorossa dalle tribune dell’Helvia Recina. Lascia la moglie Rosanna, i figli Mauro (giornalista, collaboratore del nostro giornale) e Massimo, le nuore Carla e Luisa, la nipote Veronica. Anche Cna Macerata ricorda con parole d’affetto Giustozzi. «Piero Giustozzi è stato presidente della Cna di Macerata dal 1974 al 1988, fu l’artefice di una nuova fase di trasformazione della Cna, una associazione che si è sviluppata proprio grazie a coloro che davano molto più di quello che ricevevano, dedicando un impegno profondo all’artigianato e agli associati.

Il libro della Cna

Nel libro “La Cna e l’Artigianato maceratese. Appunti di storie” Piero è una delle principali voci narranti, non poteva essere diversamente, e descrive così la sua giornata di lavoro: «ero uno scellerato perché partivo da casa la mattina presto per lavorare nel mio salone. Poi dalle 13 alle 15 mi spostavo al sindacato per occuparmi delle questioni della categoria. Nel pomeriggio ritornavo in negozio e la sera ero nuovamente in sede fino a tardi. Era dura, c’era la famiglia e il lavoro al salone ma non sono mai mancato un giorno dal negozio». Allo “scellerato” Piero la Cna Macerata deve molto; i suoi insegnamenti e il suo attaccamento resteranno indelebili esempi». La salma è stata composta presso il Centro Funerario di via dei Velini. Il funerale si svolgerà oggi alle ore 15 nella chiesa di San Francesco di Macerata.