RECANATI Se ne è andato all’età di 92 anni padre Floriano Grimaldi, in lutto la comunità di Recanati e in particolare i padri Cappuccini di Montemorello. L’altro ieri il religioso, noto anche per il suo ruolo di studioso e di ricercatore, si è spento all’ospedale di Macerata. Subito ne hanno dato comunicazione i padri Cappuccini, ricordandone anche il carattere buono e socievole. Oggi la salma dell’anziano religioso arriverà a Recanati e sarà esposta nella chiesa dei Cappuccini. La cerimonia funebre si svolgerà nella mattinata di domani, alle ore 10.30. Una volta terminata la funzione religiosa, la salma di padre Floriano Grimaldi sarà tumulata nel cimitero di Morrovalle, Comune di origine del religioso. Come si diceva, grande è stato il suo impegno culturale. Ricercatore, ha anche pubblicato diversi scritti e opere. È stato anche alla guida della Biblioteca e dell’Archivio Storico della Santa Casa di Loreto. Anche il sindaco di Recanati ha voluto ricordare la figura del religioso scomparso. «Siamo addolorati ed esprimiamo la nostra calorosa vicinanza alla Comunità dei Frati Cappuccini di Montemorello per la scomparsa di Padre Floriano Grimaldi – afferma Antonio Bravi -. Lo ricordiamo per il suo incessante impegno di storico, che tanta attenzione ha dedicato anche al nostro territorio, in collaborazione con enti e istituzioni».