E' morto l'imprenditore Compagnucci, è stato il fondatore dell'azienda Otm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Lutto a Corridonia. Si è spento l’imprenditore Francesco Compagnucci, 75 anni. Dopo una breve malattia il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale civile di Macerata. Da qualche anno in pensione, è stato il fondatore dell’azienda Otm di Piediripa, specializzata nel settore metalmeccanico.LEGGI ANCHE:Una ditta cresciuta anno dopo anno grazie alle sue spiccate capacità professionali. Chi lo ha conosciuto descrive Compagnucci, originario di Belforte del Chienti, come una persona altruista e misurata. Lascia la moglie Delfina, le figlie Monica e Federica, il genero Mauro e i nipoti Sofia e Mattia. La notizia della sua morte si è immediatamente diffusa a macchia d’olio e tanti sono stati gli attestati di cordoglio in questo momento di profondo dolore. I funerali sono stati celebrati ieri a Corridonia, nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato.