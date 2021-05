L’estate di Morrovalle cala il poker: ecco chi sono i protagonisti del cartellone 2021

MORROVALLE - Non solo Fabrizio Moro, ma un vero e proprio cartellone di eventi che punteggerà tutto il mese di luglio. Dopo l’annuncio di qualche settimana fa del concerto del vincitore di Sanremo 2018, ecco svelato il piano dell’amministrazione comunale per l’estate ormai alle porte.

Si chiamerà “Morro Festival’s” e per quattro venerdì del mese di luglio porterà nel piazzale antistante l’ex convento dei Francescani grandi nomi della musica e dello spettacolo. Ad aprire le danze, il 9 luglio, sarà Giraud. Attrice e cabarettista, è salita alla ribalta nei mesi scorsi con la partecipazione al fortunatissimo comedy show di Amazon Prime “Lol – chi ride è fuori”, ma alle spalle ha una carriera lunga e di prestigio. Nel 2015 era entrata nel cast di “Colorado”, ma ha partecipato anche ad altri programmi comici di spicco come “Sorci Verdi” e “Sbandati”, oltre ad avere ruoli cinematografici come quello in “I babysitter” con Francesco Mandelli.



La settimana seguente, il 16 luglio, si passa alla musica con Fulminacci. Si tratta di uno dei nomi nuovi del cantautorato italiano, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Santa Marinella”. Filippo Uttinacci, questo il suo nome di battesimo, si era però già fatto notare negli anni precedenti nonostante la giovane età (ha 24 anni) con l’album d’esordio “La vita veramente”. Il disco, infatti, gli è valso la Targa Tenco come miglior opera prima e il premio Mei come miglior giovane dell’anno. Per lui si tratta di un ritorno nel Maceratese: due estati fa si era esibito a Montecosaro Scalo al Mind Festival.

Venerdì 23 luglio ecco il nome di punta della rassegna ovvero Fabrizio Moro. Il cantautore romano, attivo dagli inizi del nuovo millennio, si è fatto conoscere al grande pubblico nel 2007 con il premio della critica al Festival di Sanremo 2007 per il brano “Pensa” e poi per la vittoria, in coppia con Ermal Meta, nel 2018 con “Non mi avete fatto niente”, brano che poi i due hanno portato all’Eurovision Song Contest finendo al quinto posto. L’ultimo appuntamento della rassegna sarà invece appannaggio di Lella Costa, che porterà sul palco il suo progetto su Dante Alighieri “Intelletto d’amore – Dante e le donne”, nato come podcast scritto per lei da Gabriele Vacis e che ora si trasforma in una piece teatrale. Per ospitare artisti di tale spessore, che inevitabilmente richiameranno un numeroso pubblico, il Comune ha deciso di allestire una sorta di arena all’aperto nel piazzale del convento con capienza di 1.000 posti, che, almeno stando alle attuali restrizioni causa Covid, dovrebbero essere utilizzati nella cifra di 600/650.

A breve partiranno anche le prevendite, con due fasce di biglietti: per Giraud, Fulminacci e Costa il primo settore costerà 20 euro e il secondo 16, per Moro 35 euro il primo settore e 30 euro il secondo. I residenti di Morrovalle potranno usufruire in prevendita di uno sconto di 5 euro rivolgendosi alle Pro Loco di Morrovalle e Trodica.



Per il festival, oltre all’allestimento dell’arena (montaggio palco, fornitura energia elettrica, servizio sicurezza, patrocinio e affissioni), il Comune stanzia 34.200 euro, cifra che andrà a coprire parte dei 60 mila euro stimati dalla Eclissi Eventi per l’organizzazione. L’accordo, stipulato con delibera di giunta, prevede che se la somma tra il contributo comunale e gli introiti dalla biglietteria supereranno i 60 mila euro allora i primi 5 mila saranno incassati dalla Eclissi, tutto il resto dal Comune. Nel caso di sponsorizzazioni reperite dall’amministrazione comunale, le stesse saranno comunicate alla Eclissi Eventi e detratte dal contributo comunale.

