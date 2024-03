Donna esce di casa per andare al lavoro ma lì nessuno l'ha vista. Non ha portato con se nè telefono nè borsa

MORROVALLE - Esce di casa per andare al lavoro, poi scompare. Sono ore di apprensione a Morrovalle dove da questa mattina si cerca una donna di 65 anni che era uscita di casa per recarsi al lavoro a piedi, ma i colleghi non l'hanno mai vista arrivare. A casa ha lasciato gli effetti personali, compresi telefono e borsa. Sono in corso le ricerche concentrate nella zona del cimitero di Morrovalle. In azione i vigili del fuoco con l'elicottero, i droni, le unità cinofile e le squadre di volontari.