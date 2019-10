Trafitto alle gambe da barre â€‹d'acciao: operaio soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Colpito da un cavo d’acciaio in tensione, un operaio è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi: sei tondini di ferro gli si sono conficcati su entrambe le gambe, all’altezza delle ginocchia, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuovere i pezzi di ferro.L’incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 16.30, all’interno di una ditta che produce profilati in cemento a Trodica di Morrovalle, in via Michelangelo, non lontano dalla strada provinciale. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, dei cavi di acciaio posti in tensione, avrebbero colpito alle gambe un operaio, un quarantacinquenne di Civitanova, residente a Morrovalle, che era al lavoro su una macchina. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Vista la serietà delle conseguenze riportate dall’operaio il personale medico ha ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza.