Spari nella notte davanti al night club: ferito un buttafuori

di Benedetta Lombo

MORROVALLE - Spari nella notte, ferito un buttafuori. L’aggressione è avvenuta davanti a un night club di Trodica di Morrovalle nella notte tra mercoledì e ieri. La vicenda su cui stanno indagando i poliziotti della Squadra mobile di Macerata guidata dal commissario capo Maria Rafaella Abbate insieme ai colleghi del commissariato di Civitanova diretto dal commissario capo Lorenzo Sabatucci, però, è ancora tutta da chiarire.Tanti infatti sono i tasselli che ancora mancano per riuscire a dare unitarietà al puzzle investigativo. Al momento ci sono le dichiarazioni del buttafuori ferito che, per alcuni aspetti, sarebbero lacunose se non addirittura contraddittorie. Il buttafuori, un civitanovese di 32 anni, avrebbe riferito agli agenti di essersi fermato di fronte al night per parlare al telefono.