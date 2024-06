MORROVALLE - Nel pomeriggio di ieri, l’Ast di Macerata ha segnalato al Comune di Morrovalle un caso di CHIKUNGUNYA in via XXIX Giugno. Si tratta di un virus trasmesso all’uomo dalle zanzare tigre, tipico dell’Africa e dell’Asia ma che progressivamente si è diffuso negli ultimi anni anche in Europa.

La malattia è caratterizzata da febbre e dolori articolari a insorgenza acuta e ha di solito un andamento benigno. In via precauzionale, come richiesto dall’Ast, è stato predisposto per la notte appena trascorsa ore 1 un trattamento di disinfestazione straordinario che riguarderà le seguenti vie: Via XXIX Giugno - Via Caravaggio - Via Raffaello Sanzio - Via Gentile da Fabriano e Via Fratelli Cervi.

L’intervento consiste nella disinfestazione dell’area interessata con insetticidi, dando precedenza agli interventi adulticidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private.

Il trattamento verrà ripetuto, estendendolo a tutto il territorio comunale, tra le giornate di lunedì e martedì prossimo in orari e modalità che verranno successivamente comunicati.