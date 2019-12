Schianto tra due auto e un trattore: un ferito grave incastrato tra le lamiere

MORROVALLE - Nel primo pomeriggio, intorno alle 15, violento scontro tra due auto a Morrovalle in via Tevere. Per cause in fase di ricostruzione il conducente di una Seat è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane, ferito abbastanza seriamente, affidandolo al personale del 118 che lo ha portato in ospedale. Nell’incidente coinvolto anche un trattore, urtato da una delle vetture.

