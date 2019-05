Schianto col camion e l'auto â€‹si ribalta: conducente all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE – Schianto tra una macchina e un camion in superstrada: l'automobile si ribalta, ferito il conducente che è stato trasportato all'ospedale. Code e rallentamenti in direzione di Macerata. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, tra le 13.30 e le 14, lungo la superstrada Valdichienti, tra lo svincolo di Morrovalle e quello di Corridonia. Per cause che sono in corso di accertamento, la macchina e il camion si sono urtati e, in seguito all'impatto con il mezzo pesante, la vettura si è ribaltata finendo a pochi centimetri dal guard-rail. Ferito il conducente della vettura, un trentasettenne residente a Corridonia, che è stato visitato sul posto e caricato a bordo dell'ambulanza.