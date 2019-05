«Sono razzista e orgoglioso di esserlo»: esplode bufera social sull'assessore

di Sabrina Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - «Lo ammetto, io sono razzista e sono orgoglioso di esserlo per il solo fatto di essere diverso dagli antirazzisti». Il post pubblicato su Facebook dall’assessore al bilancio Alfredo Benedetti scatena la bufera. L’opposizione: «Non potevamo credere ai nostri occhi alla vista del post su Facebook. Non potevamo credere alle nostre orecchie sentire in Consiglio Comunale che l’assessore al bilancio ammetta di essere orgogliosamente razzista».