Lo pedinano fino al casolare e lo arrestano con più di un etto di eroina

MORROVALLE – Lo hanno seguito fino erano sicuri di prenderlo con la droga: arrestato dalla Finanza di Porto Recanati uno spacciatore pakistano di eroina. I finanzieri, che tenevano sotto osservazione l’uomo già da qualche settimana, lo hanno pedinato fin nei pressi di un caseggiato nelle campagne di Morrovalle, luogo in cui l’immigrato aveva nascosto parte dell’eroina, Quando i finanzieri gli hanno intimato di fermarsi, il pakistano ha cercato di disfarsi di un barattolo di vetro, risultato contenere eroina. Perquisito, è stato trovato con addosso altro stupefacente dello stesso tipo, in dosi già imbustate e pronte per lo spaccio. Le ulteriori ricerche, consentivano il rinvenimento di un altro vasetto di vetro, ermeticamente chiuso, ben occultato sotto un cumolo di laterizi ed attrezzi da lavoro, anch’esso contenente eroina. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 115 grammi di eroina, unitamente a denaro contante, presunto frutto dello spaccio, un bilancino di precisione, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il pakistano, trentaduenne, già noto alle forze di polizia per precedenti di varia natura e per spaccio, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.