E' in ospedale in fin di vita: i ladri spietati le ripuliscono la casa

di Chiara Marinelli

MORROVALE - Ladri in azione a Trodica di Morrovalle, nel mirino anche la casa di una famiglia che assisteva una quarantaseienne all’ospedale in fin di vita. Almeno quattro i colpi, tra cui questo, tutti nella stessa zona (non lontana dalla provinciale) e tutti messi a segno con lo stesso modus operandi: praticando un foro con il trapano sugli infissi e riuscendo in questo modo a scardinarli e ad entrare in casa.Nel caso della persona all’ospedale, i ladri, senza cuore, non ci hanno pensato due volte, e hanno svaligiato il suo appartamento e quello dei familiari che, in quel momento, erano fuori casa per assistere la donna, una quarantaseienne, morta poi pochi giorni dopo. Gli episodi sono stati messi a segno nei giorni precedenti alle festività pasquali.