Nuovi assalti dei truffatori â€‹dello specchietto: le donne nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Torna l’allarme truffa dello specchietto. Segnalata una Volkswagen Golf di colore nero con a bordo due persone che hanno tentato di raggirare due donne simulando che la loro auto sia stata toccata da quella delle vittime. Due i raid registrati, di cui uno, avvenuto a Morrovalle, andato a segno. Sono in corso le indagini per identificare gli autori delle truffe. L’Arma dei carabinieri ricorda che quando ci si ritrova in simili situazioni, non bisogna mai pagare ma occorre avvisare subito il 112 e annotare la targa dell’auto dei malviventi. Era diverso tempo nella provincia di Macerata che non si registravano più casi di truffa dello specchietto. E come detto i furbetti sono tornati in azione l’altro giorno nella zona di Morrovalle.