Mattia si sveglia dal coma dopo più di due mesi e scrive ai suoi atleti: «Date retta a Mauro»

MORROVALLE - A volte è sufficiente un dettaglio per alimentare la speranza di famiglia e amici che tutto torni come prima. Quel dettaglio è una semplice lavagnetta su cui il 28enne Mattia Delmonte ha vergato poche, ma significative parole: «Date retta a Mauro». Mauro Del Medico è il fido amico della Polisportiva Morrovallese con cui Mattia ha pedalato fianco a fianco e condiviso i momenti belli di uno sport vero, il ciclismo, che per entrambi sono una autentica filosofia di vita e che sicuramente nella mente di Mattia, ora in riabilitazione al Santo Stefano, è una spinta a migliorarsi, uno stimolo a dare il meglio di sé per tornare a vivere e lottare nella quotidianità.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, terzo morto nelle Marche. La vittima era ricoverata in un ospedale anconetano. I contagi a ieri sera erano saliti a 83

"Coronavirus shop": mascherine e disinfettanti a prezzi folli: perquisizioni e denunce anche nelle Marche

La routine giornaliera fatta di lavoro e di sport sembrava essersi sgretolata lo scorso 13 dicembre, quando Mattia Delmonte era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in località Borgo Pintura di Morrovalle dove, per evitare l’impatto con un’autovettura all’altezza di un incrocio, terminò la corsa con la sua Seat Ibiza contro la ruota di un trattore che stava trasportando una cisterna. L’impatto fu violentissimo, tanto che i sanitari temettero di non poterlo salvare. Invece, all’ospedale Torrette di Ancona, i medici riuscirono con grande professionalità, attraverso una serie di interventi mirati, a far di nuovo spuntare la speranza. Mattia, dopo un lungo periodo, grazie alla sua forte tempra, si è risvegliato qualche giorno fa dal coma; un risveglio salutato dalla società con un post su Facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA