Malore fatale al ristorante: il volontario della Croce Verde Giuseppe muore a 61 anni

MORROVALLE - Malore al ristorante, muore un uomo di sessantuno anni. Si è spento improvvisamente Giuseppe Marsili, originario di Civitanova ma residente da tempo a Morrovalle. Ieri l’addio. L’uomo lavorava per le farmacie comunali di Civitanova. La tragedia è avvenuta venerdì sera in un ristorante a Trodica di Morrovalle, dove il sessantunenne si era recato a cena dopo il lavoro.

Giuseppe, 16 anni, morto nello schianto del furgone mentre andava al lavoro nello stage di un centro di formazione

Ad un certo punto, Marsili si è accasciato a terra, colto da un malore improvviso che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Ma l’uomo, nonostante i tentativi disperati di strapparlo alla morte, non si è più ripreso: il malore non gli ha lasciato scampo e agli operatori non è rimasto che constatare la morte.

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di Morrovalle e di Civitanova, dove l’uomo era molto conosciuto: Giuseppe, infatti, oltre al lavoro, era impegnato nel mondo del volontariato essendo un soccorritore della Croce Verde, che ha accolto con dolore la notizia della sua scomparsa. «L’intera associazione - ha reso noto la Croce Verde civitanovese - è vicina nell’immenso dolore ai suoi familiari ed ai conoscenti tutti. La tragica notizia, di quelle che mai avresti voluto apprendere, ha sconvolto la nostra grande famiglia, lasciando amarezza, dolore e sgomento in ognuno di noi».

Giuseppe Marsili lascia la mamma, i figli Gioele e Chiara e i fratelli Enrico e Stefano. Tanti i messaggi di cordoglio per Gioele. Ieri l’addio nella chiesa di San Paolo, a Civitanova Alta, dove si sono celebrati i funerali.



Ultimo aggiornamento: 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA