Morrovalle, sbalzato a terra dopo essere stato travolto da un'auto: 35enne a Torrette

MORROVALLE - Paura in via Cesare Battisti a Morrovalle. Questa sera un 35enne è stato investito da un'auto e trasportato all'ospedale di Torrette ad Ancona. In corso di accertamento, da parte degli agenti della polizia locale, le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Monte San Giusto che hanno prestato le prime cure del caso al giovane e poi hanno deciso per il trasferimento all’ospedale di Torrette. Il 35enne non sarebbe in pericolo di vita.