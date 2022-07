Schianto fra tre auto in superstrada, quattro feriti. Il traffico finisce nuovamente nel caos

MORROVALLE - Ancora un incidente e lunghe code in superstrada, la statale 77 Valdichienti. Intorno alle 17 si è verificato un tamponamento fra tre auto in direzione mare, vicino allo svincolo di Morrovalle. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118 e la polizia stradale (che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità). Sono rimaste ferite quattro persone ma nessuna è in gravi condizioni. Intorno alle 18.30 la viabilità nel tratto della superstrada teatro dello schianto è tornato alla normalità.