Scontro tra auto, una centra un palo e si ribalta: atterra l'eliambulanza

MORROVALLE – Violento scontro tra due auto, sessantottenne soccorso dall'eliambulanza. Ora si trova ricoverato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30, in località Borgo Pintura, la strada che da Trodica va verso Morrovalle.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, due auto, una Seat e una Panda, si sono scontrate. La Panda ha urtato un palo e poi si è ribaltata. Il conducente della Panda, un uomo di 68 anni, residente a Morrovalle, è stato estratto dalle lamiere della sua macchina. Viste le condizioni dell'uomo, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata su un campo lì vicino.

