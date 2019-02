Schianto tra moto e auto lungo la provinciale. Feriti un uomo e la figlia 14enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Padre e figlia feriti in un incidente stradale avvenuto oggi poco prima delle 10. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Morrovalle a Montelupone e sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un uomo di 45 anni e la figlia di 14 erano in sella a una moto. Per cause ancora in corso di accertamento, la due ruote si è schiantata con un’auto (una Ford Focus). Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. I medici hanno prestato le prime cure al 45enne a sua figlia. Entrambi hanno riportati serie lesioni ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. Rilievi a cura della polizia stradale.