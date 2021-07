MORROVALLE - Ancora sangue sulle strade, terribile scontro tra auto e scooter, muore un 56enne. L'incidente è accaduto intorno alle 14.30. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto sulla strada che da Trodica va verso Morrovalle. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimare l'uomo, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Traffico interrotto in quel tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente per consentire i rilievi e deviato nella vicina zona industriale. Sul posto anche la polizia.

Ultimo aggiornamento: 16:57

