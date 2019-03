Terrificante schianto tra furgone e moto, un centauro è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Grave incidente stradale. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una moto e un furgone. E’ successo intorno a mezzogiorno a Trodica di Morrovalle, al confine con il territorio del Comune di Corridonia. Sul posto 118 e carabinieri. Richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, è grave un centauro.