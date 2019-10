Un'auto si ribalta in superstrada, due feriti e traffico caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Schianto tra due auto in superstrada, due feriti finiscono all’ospedale e il traffico va in tilt. Lunghe code in direzione mare. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16, lungo la superstrada Valdichienti, nelle vicinanze delle svincolo per Trodica di Morrovalle. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, una Jeep e una Ford si sono scontrate. In seguito all’impatto, il fuoristrada si è ribaltato, finendo con le quattro ruote all’aria. Sul posto vigili del fuoco e Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle.