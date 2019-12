Morrovalle, fumo e fiamme dal contatore: famiglia costretta a dormire fuori casa

MORROVALLE - Fumo e fiamme dal contatore elettrico di una villetta, famiglia con tre bambini costretta a passare la notte altrove. L’allarme è scattato l’altra notte, poco dopo le 3, in una abitazione in via Mameli, a Trodica di Morrovalle, non lontano dalla strada provinciale. Per cause che sono in corso di accertamento, ma comunque di natura accidentale, il quadro elettrico posizionato all’interno della villetta ha preso fuoco. In un attimo sono divampate le fiamme, poi domate dai vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE:

Il contatore prende fuoco e il fumo invade tutta la palazzina: sgomberate tre famiglie

San Benedetto, il vano del contatore prende fuoco: intrappolata in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA