Fanno troppo fracasso in strada: multati due ragazzi ubriachi

MORROVALLE - I militari dell’Arma sono intervenuti l’altra notte davanti ad un locale di Trodica di Morrovalle, dove erano stati segnalati due giovani del posto, ubriachi. Per loro è scattata la contravvenzione per ubriachezza molesta.­L’operazione è una delle tante condotte dai carabinieri durante una notte di controlli lungo le strade e nelle vicinanze dei locali, nel corso della quale altre due persone sono finite nei guai per guida in stato di ebbrezza.