Cade dalla scala mentre raccoglie frutti sull'albero: grave una donna, arriva l'eliambulanza

MORROVALLE - Attimi di paura nella mattinata in contrada Crocette, nelle campagne di Morrovalle. Erano le 10.30 circa quando una donna di 71 anni è caduta da una scala poggiata su un albero mentre stava raccogliendo della frutta. La macchina dei soccorsi si è messa in moto celermente, sul posto sono arrivati in breve tempo sia l’automedica di Macerata che un mezzo della Croce Verde di Civitanova, ma le condizioni della donna hanno suggerito il trasporto con l’eliambulanza, atterrata nei campi poco lontano dall’abitazione, all’ospedale Torrette di Ancona. Le condizioni dell’anziana sarebbero gravi ma non al punto da rischiare la vita.

