Una donna di 38 anni precipita dalla finestra e muore sul colpo. Choc in via Raffaello Sanzio

MORROVALLE - Una donna di 38 anni è precipitata dall’ultimo piano dell’abitazione in cui viveva in via Raffaello Sanzio, traversa della provinciale che sale da Trodica al paese alto poco dopo superato l’incrocio con via XXIX Giugno. La donna, che al momento dei fatti era in casa con il resto della famiglia, è morta praticamente sul colpo, nonostante il rapido intervento della Croce Verde di Morrovalle-Montecosaro. A indagare sul fatto sono i carabinieri della compagnia di Civitanova insieme ai colleghi della stazione di Morrovalle, ma non ci sono molti dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

