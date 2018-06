Non si fermano all'alt della polizia, due pakistani finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Non si ferma all’alt e scappa a piedi. La polizia riesce a identificalo e scopre che guidava senza patente. Nei guai un pakistano, finito nel mirino degli agenti della Stradale, diretti dal vicequestore aggiunto Massimo Laliscia. Era pieno giorno quando una pattuglia della sezione maceratese della polizia stradale, nel corso di un servizio di controllo nel centro abitato di Trodica di Morrovalle, ha intimato l’alt ad un’Audi A4 station wagon. Il conducente, anziché fermarsi, si è dileguato, dandosi alla fuga. Gli agenti sono riusciti ad annotare la targa della macchina e dopo alcuni minuti di ricerche, nelle vicinanze hanno notato due uomini di origine pakistana – poi identificati – che si stavano allontanando a piedi. E l’Audi A4 oggetto delle ricerche era parcheggiata in un piazzale poco distante. I due asiatici sono stati fermati e dagli accertamenti di rito è emerso che uno di loro, K.S. le sue iniziali, proprietario e conducente dall’Audi, era sprovvisto della patente di guida. Ma non è tutto: sul veicolo gravava già un fermo amministrativo di tre mesi e K.S. era sprovvisto della copertura assicurativa Rca.