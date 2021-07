Schianto in moto, choc per la morte del coach di volley. «Paolo sarà sempre nei nostri cuori»

MORROVALLE - Sarebbe dovuta essere una domenica di festa per Paolo Mercuri e i suoi ragazzi. L’Under 13 3x3 del Volley Macerata oggi si sarebbe giocata il titolo regionale alla palestra comunale di Appignano e invece non sarà così. La Fipav ha disposto il rinvio delle finali e non sorprende di certo tale decisione. Sono giorni di lutto per il volley marchigiano, che piange la scomparsa del quarantaquattrenne di Morrovalle morto nel pomeriggio di giovedì dopo essere scivolato dalla sua moto e investito da un’auto mentre tornava a casa.

Oggi sarà eseguita l’ispezione cadaverica all’obitorio dell’ospedale di Macerata per confermare le cause del decesso: particolari novità non sarebbero emerse per cui non sarà effettuata l’autopsia. Ad ogni modo ancora non è stato fissato il funerale, che comunque è atteso per l’inizio della settimana. La giornata di ieri, ovviamente, è stata anche quella del cordoglio, sia da parte dei tanti amici da quel mondo del volley che era per Paolo, impiegato amministrativo al poliambulatorio Asur di Civitanova, una seconda famiglia. A partire da quella Pallavolo Macerata Med Store, con la quale collaborava ormai da sei anni nel ruolo di scoutman, e che purtroppo piange il secondo lutto in pochi mesi: a gennaio era infatti spirato a seguito di un male Claudio Valenti, dirigente della società. «Un grande professionista del volley e un amico – ha scritto la società in una nota –. Paolo sarà sempre nel cuore di questa società e il suo ricordo rimarrà indelebile in chi ha avuto il piacere di conoscerlo in questi anni, giocatori, membri dello staff, dirigenti e avversari». Lube («ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze»), casa di Mercuri per ben 12 stagioni con anche uno scudetto vinto facendo parte dello staff biancorosso, Volley Potentino («gentilezza e professionalità, ciao Paolo, che tu possa sempre vegliare su tutti noi), dove era rimasto per un anno, e Pallavolo Sangiustese («il suo ricordo come atleta e uomo encomiabile rimarrà sempre nei nostri cuori»), nella quale aveva militato da giocatore, si sono unite al coro, ma anche l’associazione Arenbì Onlus ha voluto testimoniare la sua vicinanza: il morrovallese aveva sposato la causa del progetto “Atleti al tuo fianco”, che unisce sport e lotta al cancro.

«Lo ricordiamo con noi sorridente nel giorno dell’attività nel reparto di oncologia all’ospedale civile di Macerata di due anni fa – ha scritto l’associazione – giunga il nostro fraterno abbraccio al presidente Arturo Angelozzi, al vicepresidente Gianluca Tittarelli e a tutta la Pallavolo Macerata, una famiglia sportiva già profondamente colpita quest’anno dalla precoce scomparsa del dirigente e nostro fraterno amico Claudio Valenti. Amici di Macerata, siamo con voi, stretti nell’incredulità di un dolore straziante e fraterno che intensamente condividiamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA