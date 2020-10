Tragedia mentre ristruttura la casa di un parente: muore a 60 anni travolto dai tubi

MORROVALLE - Tragedia questa mattina a Morrovalle: un uomo di 60 è stato trovato morto travolto da alcuni tubi che stava scaricando da un furgone.

É accaduto questa mattina introno alle 10 in località Petrocca Santa Lucia, dove l'uomo, di Civitanova, era impegnato nella ristrutturazione della casa di un congiunto. Immediato l'intervento da parte di un equipaggio della Croce Verde di Morrovalle che ha anche chiesto l'arrivo dell'eliambulanza, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Carabinieri e Ispettori del lavoro stanno cercando di stabilire la dinamica del tragico incidente: non è escluso che la vittima possa essere stata colpita da un malore prima di essere travolta dai tubi.

