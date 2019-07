Centauro finisce fuoristrada trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Un centauro è finito fuori strada dopo aver perso il controllo della sua moto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19, a Morrovalle, nelle vicinanze del convento dei frati Passionisti. Non risultano altri mezzi coinvolti nello schianto.Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, dopo pochi minuti, sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Morrovalle e Montecosaro.Il motociclista è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale di Camerino.