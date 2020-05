Cade in bicicletta e sbatte il volto sull'asfalto: bimbo di 9 anni soccorso dall'eliambulanza

MORROVALLE - Cade dalla bicicletta, bambino soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona. L’episodio è avvenuto ieri poco dopo le 19.15, in piazza Pertini a Trodica di Morrovalle. Un bambino di 9 anni, che si trovava in sella alla sua bicicletta, per cause da chiarire, è caduto, battendo violentemente il volto a terra. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe fatto tutto da solo.

Sul posto sono arrivate immediatamente l’ambulanza e l’automedica del 118 e, vista la dinamica dell’incidente, il personale medico e sanitario ha richiesto l’intervento anche dell'eliambulanza Icaro, che è atterrato su un piazzale nei pressi del luogo dell’incidente. Il bambino, dopo le prime cure del caso, è stato trasferito all’ospedale di Ancona. Secondo i primi accertamenti, ha riportato un trauma cranico. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

