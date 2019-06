Bimbo di 8 anni in lacrime: â€‹si è perso e non parla italiano salvato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE – Era in sella alla sua bicicletta e piangeva disperato. Disavventura per un bambino di 8 anni. I carabinieri lo intercettano e lo portano a casa dei nonni: era in vacanza da loro e si era perso. Non riusciva più a trovare la strada di casa ed era nel panico. I carabinieri della stazione di Morrovalle, hanno fermato a Trodica un ragazzino di 8 anni, in sella alla sua bici. A richiedere l'intervento dei militari dell'Arma era stato, pochi minuti prima, un passante che aveva notato il bambino che piangeva. Quando i carabinieri lo hanno fermato hanno richiesto l'intervento di un'interprete. Il bambino, infatti, ucraino, non parlava e non capiva una sola parola di italiano. Era in vacanza in Italia dai suoi nonni. L'abitazione in questione è stata rintracciata velocemente dai carabinieri, sulla base delle poche informazioni che il bambino di 8 anni è riuscito a fornire loro.