Torna la banda del buco nell'infisso: casa svaligiata mentre i proprietari dormono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE – La banda del buco sulla finestra torna a colpire, ennesimo furto ieri notte mentre i padroni di casa stavano dormendo: spariti due orologi e una borsa con un alcune banconote. È successo in una abitazione al piano terra a Morrovalle: si tratta dell'ultimo episdio, dopo l'escalation avvenuta nei giorni scorsi a Trodica che ha messo in allarme i residenti. I malviventi hanno fatto irruzione in casa usando la già nota tecnica del foro sull'anta della finestra. In questi ultimi tempi hanno agito sempre così nella zona. Una volta dentro, indisturbati poiché i proprietari dormivano, hanno rovistato in giro per casa in cerca di qualcosa di valore da portare via. Ma hanno avuto poco tempo. Hanno portato via una borsa (dentro c'erano un po' di soldi) e due orologi. Pochi minuti dopo, quando ormai era già troppo tardi e i malviventi avevano già messo a segno il colpo, i proprietari di casa si sono accorti dell'accaduto e hanno subito chiamato i carabinieri.